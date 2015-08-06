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    Герус: «Стиль и тактика ЦСКА нам известны»

    Вратарь пермского «Амкара» Роман Герус поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского ЦСКА.

    «Я полностью готов к матчу. Мы не в первый раз играем с ЦСКА, их стиль и тактика, в общем, нам известны, но главный тренер еще укажет на какие особенности нужно обратить внимание. Отмечу, что в ЦСКА играют быстрые нападающие, такие есть не во всех российских командах, поэтому всем нам, и мне в том числе, на поле нужно будет очень быстро принимать решения»», - поведал опытный футболист.

    Источник: ФК «Амкар»

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    06.08.2015 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:27

      против лома - нет приёма :~))

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:26

      всё равно не поможет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC 6 августа 2015, 14:42

      Так вы уж примите!

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