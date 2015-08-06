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    Игнатьев: «Ситуация в «Торпедо» неважная»

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев сообщил, что акционеры клуба пока не предпринимают никаких попыток наладить финансовую ситуацию в команде. Напомним, что на днях появилась информация о скором снятии черно-белых с ПФЛ, а в четверг москвичам было запрещено регистрировать новых футболистов.

    «Никаких новостей нет – ситуация остается прежней. Акционеры никак не реагируют на наши нужды, и нет понимания, когда мы получим от них ответ. Ситуация в клубе неважная. Тем не менее команда продолжает работу в штатном режиме, сейчас продолжается тренировка», - сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:25

      наладится по-тихоньку

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