Игнатьев: «Ситуация в «Торпедо» неважная»

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев сообщил, что акционеры клуба пока не предпринимают никаких попыток наладить финансовую ситуацию в команде. Напомним, что на днях появилась информация о скором снятии черно-белых с ПФЛ, а в четверг москвичам было запрещено регистрировать новых футболистов.

«Никаких новостей нет – ситуация остается прежней. Акционеры никак не реагируют на наши нужды, и нет понимания, когда мы получим от них ответ. Ситуация в клубе неважная. Тем не менее команда продолжает работу в штатном режиме, сейчас продолжается тренировка», - сказал Игнатьев.