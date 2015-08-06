РФС запретила регистрацию футболистов четырем клубам ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию клубов запретила четырем клубам ФНЛ регистрировать новых футболистов. Запрет коснулся клубов, имеющих на 30 июня 2015 года задолженности по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами или внебюджетными фондами.



Новичков не могут дозаявлять "Балтика", "Волга", "Тюмень" и "Шинник". Отметим, что вчера стало известно, что форвард ЦСКА Константин Базелюк будет сдан в аренду в "Балтику", однако до решения вопроса по задолженностям сделка не может быть завершена.