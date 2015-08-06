Канделаки: «Многим жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту»

Генеральный продюсер нового спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оставила неоднозначную запись в «твиттер».

«Знаете, многим жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь», – написала в «твиттер» Канделаки.



Предположительно этот твит является ответом Василию Уткину на его комментарии в "твиттере" относительно записей Канделаки после вчерашней победы ЦСКА над "Спартой".