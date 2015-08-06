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    Канделаки: «Многим жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту»

    Генеральный продюсер нового спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оставила неоднозначную запись в «твиттер».

    «Знаете, многим жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь», – написала в «твиттер» Канделаки.

    Предположительно этот твит является ответом Василию Уткину на его комментарии в "твиттере" относительно записей Канделаки после вчерашней победы ЦСКА над "Спартой".

    Источник: Sports.ru

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    06.08.2015 11:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:50

      О, подпихивают друг дружку
      Знатно Васю потроллила
      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 6 августа 2015, 16:35

      Вася ты уже устарел дай дороге молодым Генке нашему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 6 августа 2015, 16:08

      бомбардир не рыба не мясо

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Kalibriya 6 августа 2015, 16:05

      Как говаривал бывший комментатор НТВ+ Олег Пирожков:"Уткин любит унижать людей",похоже для Василия камбэки начались.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 6 августа 2015, 14:23

      Новостей больше нет??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Krsavec 6 августа 2015, 13:47

      twitter Василия: оппозиционный бред+ЭхоМосквы+многоВенедиктова+попадаетсяПоршенко...no comments.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2015, 13:42

      редиска тянет на репу

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 6 августа 2015, 13:08

      умыла так умыла

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      серИт 6 августа 2015, 13:08

      впрпврп

      0
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      Рейтинг: +57

      brat070 6 августа 2015, 12:57

      Говорят она объегорила Джиллиан Андерсон и удовлетворила еще больше мужыгов. так вассисуалию лоханкину надо быть с ней поаккуратней, а то высосет у него остатки москха через хобот )))))

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