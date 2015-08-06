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    Гранквист: « Имеем хороший задел, будем сражаться за победу»

    Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Слована».

    «Как мы увидели в «Краснодаре», «Слован» играет очень компактно, защищается всей командой и использует контратаки. - Я думаю, капитан нашего соперника Милинкович представляет для нас наибольшую угрозу. Он опасен при стандартах и может отдать хороший завершающий пас. Поэтому против него нужно играть очень аккуратно.


    Мы имеем хороший задел после домашней встречи и приехали в Братиславу играть в наш футбол, сражаться за победу», - сказал Гранквист на пресс-конференции.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    06.08.2015 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:56

      дело практически сделано, но очки себе и в общую копилку ох как пригодятся, для более лёгкого расклада группы на будущее

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2015, 13:44

      Удачи Краснодару. Ждем победы!!!

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