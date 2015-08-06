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    Агуэро, Насри и Силва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением

    Игроки «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Самир Насри и Давид Сильва выбыли из строя из-за проблем с пищеварением.

    Футболисты не смогли закончить тренировку, пожаловавшись клубному врачу, который отправил всех домой. По этой причине они пропустили ежегодную вечеринку «Манчестер Сити», приуроченную к старту нового сезона АПЛ, где Агуэро должен был получить приз лучшему игроку прошлого сезона.
    Свой первый матч в начинающемся в эти выходные чемпионате «Манчестер Сити» проведет в гостях с «Вест Бромвичем» 10 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:57

      выздоровления

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 6 августа 2015, 15:29

      Чем же их кормили?

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 августа 2015, 12:28

      Пронесло парней!Пищеварение - это не шутки!

      0
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      Рейтинг: +95

      bfd 6 августа 2015, 12:25

      Здоровья! А то я на этих недоумков уже поставил..

      1
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      Рейтинг: +72

      Димон Булыкин > bfd 6 августа 2015, 17:42

      блин, я тоже думаю) вроде и кэф на них сытный, почти 1.7. В принципе, отравление за пару дней проходит. Сколько поставил?)

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