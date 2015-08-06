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    Аршавин: «Я скептически отношусь к русским тренерам»

    Нападающий краснодарской "Кубани" Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к русским тренерам.

    «Я скептически отношусь к русским тренерам. Все русские тренеры, которых я видел и с которыми работал, трусили, боялись соперника. А игрок всегда чувствует, когда тренер боится: это видно по заменам, по установке на игру.


    Вот Адвокат – не боится. Единственный раз Адвокат не то, что струсил, но захотел сыграть наверняка, – это когда мы 1-1 сыграли с «Баварией». Выходим на тренировку, он сразу даёт игру 11 на 11. А так как я вылетел из-за дисквалификации, он поставил одну команду 4-4-2, которая по составу должна была играть, против 4-3-3. Я подошел к Толе Тимощуку, который тогда капитаном был: "Тима, скажи, что не надо так играть, поговори с ним".

    Ну и не только я, видимо, обратился. Потому что 4-4-2 – это мы уже отмучились. И лучше играть в свой футбол по схеме 4-3-3, даже если один игрок вылетел из схемы, и проиграть, чем подстроиться и всё равно проиграть. Я до сих пор так считаю», - сказал Аршавин.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2015 10:40
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +43

      Jeber 6 августа 2015, 21:14

      Да ну, врет он всё (судя по комментариям). Российские тренеры - самые лучшие, выигрывают всё подряд.

      0
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      Рейтинг: +10

      Butchеr 6 августа 2015, 20:14

      Забрало рыцерю с Невы стоило бы закрыть!

      0
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      Рейтинг: +13

      Alex_SH 6 августа 2015, 18:10

      как бы он вторым Мостовым не стал...

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 августа 2015, 17:27

      это когда это игрок мог с тренером говорить как играть команде?зазвездился по ходу не на шутку,до сих пор не отпускает

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      Рейтинг: +293

      гууд 6 августа 2015, 17:25

      Чипсы иди ешь

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 6 августа 2015, 17:11

      Российские тренеры: "Мы скептически относимся к Аршавину"...

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      Рейтинг: +348

      343443 6 августа 2015, 16:38

      аршавину нужно как то к себе внимание приковать.вот и трепит языком и своё и чужое

      -1
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 6 августа 2015, 16:34

      Пиз..ть, не мешки воротить.

      -1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:00

      По тем немногим с кем работал обобщил на Всех - не правильно это, да и время не стоит на месте :~))

      Достаточно Адвоката и того с кем тама Он работал ещё :~))

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 6 августа 2015, 15:56

      Судя по комментариям, многие комментаторы не любят Андрея, но по сути его мысли (о трусливости российских тренеров) никто ничего толком не возразил. То есть - согласны :-)
      Я - тоже согласен.
      Хочу вот поскорее увидеть в деле тренера Семака.
      Радимов вот тоже в ФНЛ не трусит, но Влад ленив для более высокого уровня.

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