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    «Рома» подпишет 18-летнего бразильца

    Полузащитник Жерсон переходит из «Флуминенсе» в «Рому». 18-летний футболист обойдётся римлянам в 17 миллионов евро и процент с последующей продажи футболиста.

    Ранее сообщалась, что «Барселона» достигла договоренности с отцом игрока в состав своей команды, однако каталонцы могут отказаться от своих претензий на Жерсона в обмен на процент от последующей его продажи.
    В случае если трансфер состоится, «Рома» сможет заявить футболиста в январе 2016 года, а до этого времени может отправить его в аренду в один из бразильских или итальянских клубов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.08.2015 10:10
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