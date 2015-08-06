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    Энрике остался доволен игрой трио нападения в матче с «Ромой»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен игрой нападающих команды Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса в матче на Кубок Гампера с «Ромой». Каталонцы одержали победу со счётом 3:0, а бразилец и аргентинец забили по голу в первом тайме.

    «Мне понравилась игра Неймара, Месси, Суареса и остальных наших игроков в важных аспектах. Это именно то, что мы ищем. Когда футболист в отпуске, то должен выполнять свою программу работы и придерживаться инструкций по питанию. Очевидно, что они выполнили эти предписания», - сказал Луиса Энрике.

    Источник: AS

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    06.08.2015 09:57
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12

      ForcaBarcaKZ 6 августа 2015, 15:18

      Этот трио еще покажет всем кто лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 6 августа 2015, 14:20

      Хорошо сыграло трио, как обычно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 6 августа 2015, 13:40

      Неймар много бухал, но на игре это не сказалось)

      0
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