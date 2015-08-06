Энрике остался доволен игрой трио нападения в матче с «Ромой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен игрой нападающих команды Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса в матче на Кубок Гампера с «Ромой». Каталонцы одержали победу со счётом 3:0, а бразилец и аргентинец забили по голу в первом тайме.

«Мне понравилась игра Неймара, Месси, Суареса и остальных наших игроков в важных аспектах. Это именно то, что мы ищем. Когда футболист в отпуске, то должен выполнять свою программу работы и придерживаться инструкций по питанию. Очевидно, что они выполнили эти предписания», - сказал Луиса Энрике.