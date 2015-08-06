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    В Финляндии считают, что арбитр украл у ХИК 5, 4 миллиона

    Популярный финский портал Iltasanomat.fi в поражении своего чемпиона ХИК в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Астаны" обвинил главного рефери матча и судейскую бригаду. Автор этого портала Лари Весандер считает, что четвертый гол «Астаны» судьи не должны были засчитывать, так как он был забит из офсайда, и обвиняет рефери в краже 5,4 миллиона евро.

    «В матчах равных команд все может предрешить одна ошибка судьи. Поединок „Астана“ — ХИК не стал исключением. Израильский рефери Алон Йефет провел свой не самый лучший матч в карьере. Его грубейшая и роковая ошибка привела к несправедливо засчитанному 4-му голу в ворота чемпиона Финляндии, который был забит из офсайда.
    Если внимательно посмотреть видеоповтор, то очевидно, что автор гола Евгений Постников находится как минимум на полметра впереди по сравнению с последним защитником обороняющихся. Можно поверить, что главный судья в суматохе не заметил этого офсайда, однако для чего же в таком случае работают его помощники, которые должны следить за спорными моментами в штрафной площади?
    Слишком дорогая ошибка судей, учитывая, что на кону был выход в плей-офф раунд Лиги Чемпионов и 5,4 миллиона евро. Этого достижения, украденных денег и потенциального развития, которое ХИК мог направить для развития всего финского футбола, не вернет уже ни дисквалификация этой судейской бригады, ни какое-то другое наказание — вплоть до пожизненного отстранения от судейства», — пишет Весандер

    Источник: Sports.kz

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    06.08.2015 09:46
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 августа 2015, 16:57

      Аляску ещё в ЛЧ не заявили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 августа 2015, 16:57

      Из двух отдалённых провинций Российской Империи сильнее оказалась Казахская.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > ФК Зенит всея Руси 6 августа 2015, 17:35

      Что за бред ты несешь???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Van Vanovich 6 августа 2015, 19:09

      Ты не дёргайся: для тупых не предназначалось. Глорь за своих голландцев, не отвлекайся.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > ФК Зенит всея Руси 6 августа 2015, 21:10

      Я тебя еще не оскорблял, "лишь бы пернуть" (твое имя).

      0
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      Рейтинг: +12

      ForcaBarcaKZ 6 августа 2015, 15:22

      Молодец Астана

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