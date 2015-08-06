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    Кононов: «Преимущество в два мяча ни о чем не говорит»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился ожиданиями перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против братиславского «Слована».


    «У нас был непростой поединок в Краснодаре, где «Слован» хорошо защищался и проводил быстрые атаки. Три из них доставили нам много проблем. Один раз вратарь взял мяч, а два удара не попали в створ ворот, но они были очень опасными. Тот запас в два мяча, который у нас есть, ни о чем не говорит. Мы настроены на этот поединок, хотим показать хорошую игру и, конечно, результат» - сказал Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    06.08.2015 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 6 августа 2015, 14:17

      Я думаю Слован ни доставит больших хлопот Краснодару!

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2015, 13:42

      Удачи Краснодару. Ждем победы!!!

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