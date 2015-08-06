Долматов: «Считаю, должен был играть Игнашевич, сочетание Березуцких не понравилось»

да без разницы кто бы играл, вся центральная линия обороны не молода и уже не такая резкая и сконцентрированая.из за этого все европейские команды играют против цска быстрыми проходами и фланговыми подачами.
Экс-главный тренер ЦСКА Олег Долматов связал проблемы армейцев в обороне в матче со «Спартой» с отсутствием на поле Сергея Игнашевича.
«Я считаю, Игнашевич должен обязательно играть. Колоссальный опыт никуда не денешь. Сочетание Березуцких мне сегодня не понравилось.
Чернов и Васин? Пока они сыроваты для ЦСКА. Игнашевич – многолетний игрок сборной, который, считаю, еще принесет пользу и клубу, и национальной команде. Задвинуть его в запас сейчас просто нереально», - считает Долматов.