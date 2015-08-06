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    Долматов: «Считаю, должен был играть Игнашевич, сочетание Березуцких не понравилось»

    Экс-главный тренер ЦСКА Олег Долматов связал проблемы армейцев в обороне в матче со «Спартой» с отсутствием на поле Сергея Игнашевича.


    «Я считаю, Игнашевич должен обязательно играть. Колоссальный опыт никуда не денешь. Сочетание Березуцких мне сегодня не понравилось.
    Чернов и Васин? Пока они сыроваты для ЦСКА. Игнашевич – многолетний игрок сборной, который, считаю, еще принесет пользу и клубу, и национальной команде. Задвинуть его в запас сейчас просто нереально», - считает Долматов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2015 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 6 августа 2015, 13:06

      да без разницы кто бы играл, вся центральная линия обороны не молода и уже не такая резкая и сконцентрированая.из за этого все европейские команды играют против цска быстрыми проходами и фланговыми подачами.

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