Долматов: «Считаю, должен был играть Игнашевич, сочетание Березуцких не понравилось»

Экс-главный тренер ЦСКА Олег Долматов связал проблемы армейцев в обороне в матче со «Спартой» с отсутствием на поле Сергея Игнашевича.



«Я считаю, Игнашевич должен обязательно играть. Колоссальный опыт никуда не денешь. Сочетание Березуцких мне сегодня не понравилось.

Чернов и Васин? Пока они сыроваты для ЦСКА. Игнашевич – многолетний игрок сборной, который, считаю, еще принесет пользу и клубу, и национальной команде. Задвинуть его в запас сейчас просто нереально», - считает Долматов.