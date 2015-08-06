Бубнов: «Игнашевич в последнее время сильно сдал»»

Эксперт Александр Бубнов отметил слабое судейство матча «Спарта» - ЦСКА, а также прокомментировал игру защитников московской команды.



«Судья провел очень слабый матч и не разобрался как минимум в двух важных моментах. Первый — удаление игрока «Спарты», которого не должно было быть, так как оба игрока в том эпизоде шли на мяч с прямыми ногами. К тому же арбитр не заметил, что чех мяча коснулся первым, а значит, нарушал правила Фернандес. Второй — не назначенный пенальти после фола Набабкина. В обеих эпизодах судья был рядом с местом событий, но почему-то принял неправильные решения.

Поэтому и наставник «Спарты» после финального свистка направился к нему с претензиями. А забей чехи пенальти — и игра могла бы сложиться абсолютно иначе.

Я уже не раз говорил, что Игнашевич в последнее время сильно сдал. Об этом, кстати, говорят и мои расшифровки ТТД. А братья Березуцкие чуть моложе, да и вместе играют уже достаточно давно и знают друг друга как облупленных", - сказал Бубнов.