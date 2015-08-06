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    Бубнов: «Игнашевич в последнее время сильно сдал»»

    Эксперт Александр Бубнов отметил слабое судейство матча «Спарта» - ЦСКА, а также прокомментировал игру защитников московской команды.


    «Судья провел очень слабый матч и не разобрался как минимум в двух важных моментах. Первый — удаление игрока «Спарты», которого не должно было быть, так как оба игрока в том эпизоде шли на мяч с прямыми ногами. К тому же арбитр не заметил, что чех мяча коснулся первым, а значит, нарушал правила Фернандес. Второй — не назначенный пенальти после фола Набабкина. В обеих эпизодах судья был рядом с местом событий, но почему-то принял неправильные решения.
    Поэтому и наставник «Спарты» после финального свистка направился к нему с претензиями. А забей чехи пенальти — и игра могла бы сложиться абсолютно иначе.
    Я уже не раз говорил, что Игнашевич в последнее время сильно сдал. Об этом, кстати, говорят и мои расшифровки ТТД. А братья Березуцкие чуть моложе, да и вместе играют уже достаточно давно и знают друг друга как облупленных", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.08.2015 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      AK--47 6 августа 2015, 13:47

      Игнашевич из травм не может набрать хорошую форму.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 6 августа 2015, 13:46

      Бубнов все чаще и чаще появляется в новостных лентах спортивных новостей.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 6 августа 2015, 13:11

      сам бы побегал в таком возрасте против молодых ещё и в ЛЧ.

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      Рейтинг: +92

      Damon 6 августа 2015, 08:45

      Удивительно, ладно бы в домашнем чемпе. А тут вряд ли судья стал бы специально ошибаться в пользу русской команды, скорее наоборот. А так молодцы, с ноль два на победу. Игнашевич лет то уже сколько, надеюсь к 18 году найдется достойная замен ветеранам в защите

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