Зденек Щасны: «Я возмущен судейством»

ахахаха пенальти не поставил тогда против мусы можно было 2ва пенальти ставить его часто в штрафной толкали в спину и он падал и ничего ))))))))) жалкая команда спарта которая может только грубо играть и физикой пытаться давить, только сил хватает на 40-60 минут....против любого гранда за матч получали бы по 2-3 красные, т.к. никто бы не дал так грубо играть против месси или нэймара.
Главный тренер «Спарты» Зденек Щасны рассказал о причинах поражения своей команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА. Тренр отметил, что не смотря на неудачу гордится своими игроками.
Лафата попал в штангу, а затем судья не поставил пенальти. Я возмущен судейством, поскольку уверен, что решения арбитра сильно повлияли на исход матча. Это касается и удаления Матейовски, который должен был оставаться на поле. Конечно, мы расстроены, потому что есть чувство недосказанности. Мы могли пройти дальше.
Впрочем, мы играли против команды, которая шесть лет играет вместе одним составом. И мы сыграли с ними на равных. Поэтому мы испытываем горечь из-за поражения, но я горжусь своими игроками и тем, как они сражались», - сказал Щасны.