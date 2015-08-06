Зденек Щасны: «Я возмущен судейством»

Главный тренер «Спарты» Зденек Щасны рассказал о причинах поражения своей команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА. Тренр отметил, что не смотря на неудачу гордится своими игроками.



Лафата попал в штангу, а затем судья не поставил пенальти. Я возмущен судейством, поскольку уверен, что решения арбитра сильно повлияли на исход матча. Это касается и удаления Матейовски, который должен был оставаться на поле. Конечно, мы расстроены, потому что есть чувство недосказанности. Мы могли пройти дальше.



Впрочем, мы играли против команды, которая шесть лет играет вместе одним составом. И мы сыграли с ними на равных. Поэтому мы испытываем горечь из-за поражения, но я горжусь своими игроками и тем, как они сражались», - сказал Щасны.

«Мы начали фантастически. Шли постоянно вперед, атаковали, как мы и хотели. К сожалению, мы пропустили, а потом в начале второго тайма пропустили еще раз, хотя держали игру под контролем. Мы допустили ошибку, хотя было бы наивно думать, что в матче с таким сильным соперником мы не будем допускать ошибок. Второй гол мы проспали.