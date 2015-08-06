Бенитес: «Мы не хотели рисковать здоровьем Пепе и Бэйла»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес объяснил причину отсутствия Гарета Бэйла в финальном матче Audi Cup с «Баварией». Также тренер сообщил, что Пепе получил повреждение, поэтому и был заменен на 16-й минуте встречи.

«У Пепе было мелкое повреждение, и, чтобы избежать травмы, мы заменили его. Бэйл? Играть в двух матчах за два дня - нам не хотелось им рисковать. Было неблагоразумно играть тем же составом, что и накануне. Мы выпустили Данило, чтобы освежить правый фланг, но главное для нас - игроки. Наша цель - продолжать работать, защитив состав.

Хорошо, что игроки передней линии могут меняться позициями и каждый знает, что нужно делать. Позитивно и то, что опыт получили молодые игроки, а «Реал» действовал как команда, но я огорчён поражением»,- сказал Бенитес.