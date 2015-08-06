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    Луческу: «Фенербахче» тоже был достоин прохода дальше»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу поделился мыслями после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» (3:0).

    «Очень сложная игра, как я вчера и говорил. Играли против очень сильной команды, обыграли – и прошли дальше. В какой-то мере нам даже повезло. Сегодня в очень хорошем состоянии был Андрей Пятов. У наших соперников было несколько моментов. 3:0 – очень удовлетворительный счет, но он не совсем отображает то, что происходило на поле. «Фенербахче» тоже сыграло очень хорошо. В этот раз везение было на нашей стороне. Мы очень внимательно играли в обороне. Очень хорошая игра наших полузащитников. Жаль, что одна команда вылетела, а другая пошла дальше. Команды достойные. Еще раз отмечаю игру нашего соперника», - сказал румын.

    Источник: ua.tribuna

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    06.08.2015 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Oocarasu_ 6 августа 2015, 01:42

      В принципе согласен, они еще не исчерпали себя

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