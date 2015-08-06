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    Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Рому»

    Испанская «Барселона» в товарищеском матче уверенно расправилась с итальянской «Ромой». Нужно отметить, что некоторое время назад в стане «волчицы» трудился нынешний наставник каталонцев Луис Энрике. Забитыми мячами отметились Неймар, Лионель Месси и Иван Ракитич. Добавим, что на 35-й минуте желтую карточку получил Месси за то что схватил за шею своего оппонента Мапу Янга-Мбива. В результате небольшой стычки «горчичник» получил и футболист римлян.
    5 августа. Барселона. Стадион «Камп-Ноу»
    Барселона (Испания) - Рома (Италия) - 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 - Неймар, 26; 2:0 - Месси, 41; 3:0 - Ракитич, 66.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 01:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +114

      neomessi 6 августа 2015, 04:26

      Сколько моменты нереализовали.
      Счет должен быть 6:0

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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке > neomessi 6 августа 2015, 09:38

      Смотрел обзор, голы и опасные моменты были только со стороны Барсы,вот это прежняя Барса с приходом Месси стала!

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