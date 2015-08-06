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    Мутко: «Дзагоев забил очень красивый гол»

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко поделился комментариями посл ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3).

    «Заслуженная победа, особенно второй тайм ЦСКА провел здорово. Мячи прекрасные забили. Алан Дзагоев, конечно, порадовал. Вот такие мячи он должен забивать. Это его уровень игры. Ну и в целом. ребята молодцы. Так что поздравляю команду, болельщиков. надеюсь, эта победа даст команде настрой, и она сможет выйти в основную сетку турнира. Желаю им успехов. Молодцы», - сказал чиновник.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2015 00:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Oocarasu_ 6 августа 2015, 01:48

      Действительно.

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 6 августа 2015, 01:05

      Следил. Переживал. Молодцом)

      0
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