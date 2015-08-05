МКЧ. «Фиорентина» победила «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

Синие плохо выгляд, не помню как было в прошлом сезоне, но проиграть три матча подряд не самым сильным соперникам, кроме пушкарей, как то не похоже на них. Хотя наверное наберут форму 5-6 туров
В заключительном матче Международного кубка чемпионов, который развлекал всех любителей футбола на протяжении последнего месяца, встретились английский «Челси» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «пенсионеров», где фортуна им ничуть не благоволила. Победу «фиалкам» принес гол защитника Гонсало, который регулярно попадает в стартовый состав в официальных матчах, но забивает по большим праздникам. Напомним, что уже в течение недели «Челси» предстоит старт в АПЛ.
5 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж»
Челси (Англия) - Фиорентина (Италия) - 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Гонсало, 34.