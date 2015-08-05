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    МКЧ. «Фиорентина» победила «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

    В заключительном матче Международного кубка чемпионов, который развлекал всех любителей футбола на протяжении последнего месяца, встретились английский «Челси» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «пенсионеров», где фортуна им ничуть не благоволила. Победу «фиалкам» принес гол защитника Гонсало, который регулярно попадает в стартовый состав в официальных матчах, но забивает по большим праздникам. Напомним, что уже в течение недели «Челси» предстоит старт в АПЛ.
    5 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж»
    Челси (Англия) - Фиорентина (Италия) - 0:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Гонсало, 34.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 23:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Oocarasu_ 6 августа 2015, 01:27

      Синие плохо выгляд, не помню как было в прошлом сезоне, но проиграть три матча подряд не самым сильным соперникам, кроме пушкарей, как то не похоже на них. Хотя наверное наберут форму 5-6 туров

      0
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      Рейтинг: +11

      Zetten 6 августа 2015, 00:05

      На результаты последних матчей пофигу.Беспокоит готовность команды к сезону,который к слову начинается через пару дней.Защита доверия не вызывает,в атаке полная импотенция,да еще и у Косты опять проблемы с коленом.Чувствую начало чемпа будет тяжелым...

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      Рейтинг: +14

      Viola 6 августа 2015, 00:04

      FORZA......FORZA......FORZA VIOLA!!!!! Да, это предсезонка, но победы над барсой и челси придадут нам уверенности. Соуза - молодец!!!!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 августа 2015, 00:00

      У Моуриньо депрессия начнется!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 23:57

      Эта победа придаст фиалкам уверенность, главное, чтобы чересчур не вышли самоуверенными в первых турах Серии А.

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