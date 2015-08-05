Лига чемпионов. «Шахтер» разгромил «Фенербахче»

Донецкий «Шахтер» ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проводил дома. Хотя Львов домом для «горняков» можно назвать с огромной долей натяжки. Но это не помешало дончанам уверенно победить турецкий «Фенербахче», который летом специально усилился под Лигу чемпионов, потратил на это огромное деньги, но вылетел уже в среду. Гвозди в деревянный ящик для турков забили Александр Гладкий, Дарио Срна и Алекс Тейшейра. Надо отметить, что украинцы не были фаворитами, но солидный еврокубковый опыт помог дружине Мирче Луческу оказаться на коне. Хотя выход «Шахтера» в раунд плей-офф не на руку московскому ЦСКА — теперь «армейцы» не окажутся в числе сеянных при жеребьевке. А это сулит более сильных оппонентов.



5 августа. Львов. Стадион «Арена-Львов»

Шахтер (Украина) - Фенербахче (Турция) - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Гладкий, 25; 2:0 - Срна, 65 (с пенальти); 3:0 - Тейшейра, 68.

Шахтер: Пятов, Шевчук, Ордец (Кучер, 83), Срна, Ракицкий, Степаненко, Фред, Марлос (Коваленко, 87), Тейшейра, Гладкий (Эдуардо, 82), Тайсон.

Фенербахче: Демирель, Кьяер, Озбайраклы (Топал, 88), Алвеш, Соуза, Диего, Мейлереш (Потук, 78), Эркин, Нани (Стох, 88), Соу, Фернандао.

Предупреждения: Шевчук, 19; Озбайраклы, 27; Демирель, 64; Кьяер, 84.



Удаление: Кьяер, 90+3 (вторая ж.к.).

Судья: Феликс Цвайер (Германия).