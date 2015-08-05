Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Шахтер» разгромил «Фенербахче»

    Донецкий «Шахтер» ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проводил дома. Хотя Львов домом для «горняков» можно назвать с огромной долей натяжки. Но это не помешало дончанам уверенно победить турецкий «Фенербахче», который летом специально усилился под Лигу чемпионов, потратил на это огромное деньги, но вылетел уже в среду. Гвозди в деревянный ящик для турков забили Александр Гладкий, Дарио Срна и Алекс Тейшейра. Надо отметить, что украинцы не были фаворитами, но солидный еврокубковый опыт помог дружине Мирче Луческу оказаться на коне. Хотя выход «Шахтера» в раунд плей-офф не на руку московскому ЦСКА — теперь «армейцы» не окажутся в числе сеянных при жеребьевке. А это сулит более сильных оппонентов.
    5 августа. Львов. Стадион «Арена-Львов»
    Шахтер (Украина) - Фенербахче (Турция) - 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Гладкий, 25; 2:0 - Срна, 65 (с пенальти); 3:0 - Тейшейра, 68.
    Шахтер: Пятов, Шевчук, Ордец (Кучер, 83), Срна, Ракицкий, Степаненко, Фред, Марлос (Коваленко, 87), Тейшейра, Гладкий (Эдуардо, 82), Тайсон.
    Фенербахче: Демирель, Кьяер, Озбайраклы (Топал, 88), Алвеш, Соуза, Диего, Мейлереш (Потук, 78), Эркин, Нани (Стох, 88), Соу, Фернандао.
    Предупреждения: Шевчук, 19; Озбайраклы, 27; Демирель, 64; Кьяер, 84.

    Удаление: Кьяер, 90+3 (вторая ж.к.).
    Судья: Феликс Цвайер (Германия).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2015 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 6 августа 2015, 16:26

      Ума палата))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      AntiClockWise 6 августа 2015, 09:29

      Шахтёр силён. Только не понимаю, для кого играет. Донецк уже не считает себя Украиной , а матчи проводит во Львове.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > AntiClockWise 6 августа 2015, 16:28

      Донецьк був, є і буде Україною, як і Крим. Шахтар молодці!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ariec93 > SD-Podonok 6 августа 2015, 18:07

      Ну так в Донецк приезжайте. Только ж вы без оружия побоитесь приехать, посмотреть в глаза детям которых вы бомбите.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      body > ariec93 6 августа 2015, 18:22

      Как сказал наш великий Познер - не будь одноканальный , смотри шире, в глубь ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:09

      система отправки сообщений - полная жопа

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:09

      система отправки сообщений - полная жопа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:09

      система отправки сообщений - полная жопа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:09

      система отправки сообщений - полная жопа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:09

      система отправки сообщений - полная жопа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:08

      Счет не должен вводить в заблуждение, тяжелая победа имени Андрея Пятова, кроме мелких огрехов в ключевых эпизодах был безупречен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:07

      нгш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Raxazara 6 августа 2015, 09:07

      каеагне

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11