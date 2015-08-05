Василий Березуцкий предлагал Мусе назвать дочь Василисой

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

«Работаем над привлечением болельщиков к футболу. Нужна была небольшая драма и хеппи-энд, что мы, в принципе, и получили. А если серьезно, не попали в игру. «Спарта» правильно играла. Это неплохая команда, которая хорошо атакует и использует чужие огрехи в обороне. Здорово, что мы проявили командный дух и отыгрались с 0:2. Переломом стал первый гол Ахмеда Мусы. Было бы плохо уйти на перерыв при счете 0:2. А так стало психологически полегче. Африканца, кстати, поздравили очень много раз, вместе выбирали имя для дочери. Я был, как обычно, в своем репертуаре. Предложил назвать дочь Василисой и предложил 10 тысяч долларов. Но, видимо, для нигерийца Василиса – слишком странное имя. Что касается игры Мусы: иногда он не забивает стопроцентные моменты, но компенсирует это тем, что выдумывает и забивает такие голы, когда и момента нет», - сказал игрок.