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    Василий Березуцкий предлагал Мусе назвать дочь Василисой

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

    «Работаем над привлечением болельщиков к футболу. Нужна была небольшая драма и хеппи-энд, что мы, в принципе, и получили. А если серьезно, не попали в игру. «Спарта» правильно играла. Это неплохая команда, которая хорошо атакует и использует чужие огрехи в обороне. Здорово, что мы проявили командный дух и отыгрались с 0:2. Переломом стал первый гол Ахмеда Мусы. Было бы плохо уйти на перерыв при счете 0:2. А так стало психологически полегче. Африканца, кстати, поздравили очень много раз, вместе выбирали имя для дочери. Я был, как обычно, в своем репертуаре. Предложил назвать дочь Василисой и предложил 10 тысяч долларов. Но, видимо, для нигерийца Василиса – слишком странное имя. Что касается игры Мусы: иногда он не забивает стопроцентные моменты, но компенсирует это тем, что выдумывает и забивает такие голы, когда и момента нет», - сказал игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 6 августа 2015, 05:53

      О олигархи.... чтоб рубануть 10 тыс.баков простому рабочему 2 года пахать надо...

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 6 августа 2015, 00:28

      Молодцы, успехов дальше. Муса затащил

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