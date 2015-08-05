Бубнов: «Судья ошибался в пользу ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлением о судействе в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3).

«Судья провел очень слабый матч и не разобрался как минимум в двух важных моментах. Первый — удаление игрока «Спарты», которого не должно было быть, так как оба игрока в том эпизоде шли на мяч с прямыми ногами. К тому же арбитр не заметил, что чех мяча коснулся первым, а значит, нарушал правила Марио Фернандес. Второй — не назначенный пенальти после фола Кирилла Набабкина. В обеих эпизодах судья был рядом с местом событий, но почему-то принял неправильные решения. Поэтому и наставник «Спарты» после финального свистка направился к нему с претензиями. А забей чехи пенальти — и игра могла бы сложиться абсолютно иначе», - заявил Бубнов.