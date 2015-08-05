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    Бубнов: «Судья ошибался в пользу ЦСКА»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлением о судействе в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3).

    «Судья провел очень слабый матч и не разобрался как минимум в двух важных моментах. Первый — удаление игрока «Спарты», которого не должно было быть, так как оба игрока в том эпизоде шли на мяч с прямыми ногами. К тому же арбитр не заметил, что чех мяча коснулся первым, а значит, нарушал правила Марио Фернандес. Второй — не назначенный пенальти после фола Кирилла Набабкина. В обеих эпизодах судья был рядом с местом событий, но почему-то принял неправильные решения. Поэтому и наставник «Спарты» после финального свистка направился к нему с претензиями. А забей чехи пенальти — и игра могла бы сложиться абсолютно иначе», - заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.08.2015 23:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 6 августа 2015, 07:32

      Обхезался ты сашоК со своим прогнозом в очередной раз...Горе специалист.

      0
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 6 августа 2015, 06:09

      Судья реально, за уши тащил мулов, в следующую стадию...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL > Chuyskiy Spartanec 6 августа 2015, 07:33

      Свиней тоже всегда тащат и ничего.

      0
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      Рейтинг: +14

      Viola 6 августа 2015, 00:13

      кони прошли и молодцы!!! А буба пусть удавится....

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 5 августа 2015, 23:53

      Бубнов ошибается с ТТД .
      Судьи ошибаются с ЦСКА .
      Все логично и относительно , однако .

      3
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 5 августа 2015, 23:42

      Александр, вы, наверное, либерал. Они всегда осуждают своих и славят запад.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14

      Viola > Viktor41 6 августа 2015, 00:14

      педерал он

      1
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      Рейтинг: +5

      ZlobaDay 5 августа 2015, 23:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ой бля, бубен ты очки то одень Саипал

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2015, 23:22

      Ну не даром же сам Гинер летал на игру.

      2
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 23:19

      Бубнов прав, как бы печально это не было(

      4
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Кукуха 5 августа 2015, 23:26

      ага прав конечно ничего что Марио ноги убрал,а чех нет...а в первом матче нормально судили много мелких фолов не замечены по голове ногой это нормально, второй удар ногой уже был сильней и не хотел судья доставать карточку ведь игровой момент, но кровь пошла и пришлось всё же дать жёлтую...если бы против спарты играл гранд у спарты было бы в первой игре 1-2 красные и во второй так как звёзд стоящих по 100 млн не дали бы бить так...бубнов что бы тебя так гасили шипами по голове и в кость а мы бы говорили это нормально.

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