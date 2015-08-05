Бабаев: «Игра в Праге получилась слишком веселой»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал исход ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

«Очень довольны результатом, это сейчас главное. Слишком веселая игра. Желательно более умеренно. Если бы не ошибались дома, сегодня было бы легче. Но ребята молодцы. На моей памяти это второй раз, когда с 0:2 отыгрались. Самое главное - не опустили руки и боролись», - сказал функционер.