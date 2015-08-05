Лига чемпионов. БАТЭ прошел «Видеотон»

Белорусский БАТЭ успешно преодолел барьер третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В соперниках был венгерский «Видеотон», а ответный матч оказался еще и домашним. Единственный мяч в игре забил под занавес поединка Неманья Николич, а передачу ему сделал известный по выступлениям за краснодарскую «Кубань» Максим Жавнерчик. На 60-й минуте после удаления Кеса Люикса венгры играли в меньшинстве. Первая встреча завершилась счетом 1:1.



5 августа. Борисов. Стадион «Борисов-Арена»

БАТЭ (Белоруссия) - Видеотон (Венгрия) - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Николич, 82.

