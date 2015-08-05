Главный тренер сборной России будет назван 7-го августа

Министр спорта Российской Федерации и, по всей видимости, в скором будущем президент РФС Виталий Мутко заявил, что назовет имя нового главного тренера сборной России по футболу в ближайшую пятницу.

Напомним, что им, скорее всего, станет наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до конца отборочного турнира к Евро-2016 будет совмещать посты.