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    Главный тренер сборной России будет назван 7-го августа

    Министр спорта Российской Федерации и, по всей видимости, в скором будущем президент РФС Виталий Мутко заявил, что назовет имя нового главного тренера сборной России по футболу в ближайшую пятницу.

    Напомним, что им, скорее всего, станет наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до конца отборочного турнира к Евро-2016 будет совмещать посты.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2015 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 22:30

      Если назначат Слуцкого, будет довольно не плохо для сборной в целом, с большинством сборников он знаком не понаслышке, а значит, придумывать что-то новое, экстраординарное не придётся.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 августа 2015, 22:30

      Да сколько же можно тянуть???!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 августа 2015, 22:17

      толку ноль

      1
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