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    Могилевец: «Рубин» против нас будет играть с удвоенной мотивацией»

    Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец, некогда выступавший за казанский «Рубин», поделился ожиданиями от игры между этими командами в рамках четвертого тура РФПЛ.
    «Я играл в Казани, знаю там всех футболистов. Смотрел прошедшие матчи «Рубина»: где-то ребятам не хватило удачи, где-то недотерпели. Однако это хорошая квалифицированная команда и играть с ней будет непросто. В данном случае три поражения на старте ничего не значат, против нас они выйдут на поле с удвоенной мотивацией», - заявил Могилевец.

    Источник: ФК «Ростов»

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    05.08.2015 21:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 9 августа 2015, 15:38

      Ростов сильнее Рубина сейчас.Но родные стены могут помочь Рубину сыграть в ничью.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 августа 2015, 21:12

      Победы Ростову!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      Katt 5 августа 2015, 22:07

      Очень удачно Ростов поймал Бердыева)
      Вот увидите, желто-синие через пару лет может и за еврокубки поборются

      1
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 22:00

      Не смотря ни на что, будет ничья. 1:1.

      0
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