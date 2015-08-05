Лига чемпионов. ЦСКА благодаря волевой победе - в раунде плей-офф

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московскому ЦСКА пришлось проводить в гостях. Начало для нашего клуба выдалось хуже некуда. Уже в первые мгновения игры пражане пытались оккупировать владения Игоря Акинфеева, искали варианты, а на 6-й минуте вовсе забили после беззубой игры в обороне соперника. Отличился Ладислав Крейчи, который вряд ли засидится в чешском чемпионате. Минули десять минут, как вновь неуверенные действия защитников ЦСКА позволили забить Кеинде Фатаи, который поразил ворота россиян и в химкинском матче. 0:2 — настроение было совсем упадническим, если не суицидальным.



Но тут-то и взыграл русский характер, хоть и проявили его далеко не россияне. Ахмед Муса сначала на 34-й минуте, а затем и на 51-й вернул паритет. При счете 2:2 стало дышать намного легче, а на 64-й минуте ко всем бедам «Спарты», которая видела себя уже в следующем раунде, добавилось удаление Марека Матейовски. Чех вполне мог нанести увечье Марио Фернандесу, но, по счастью, все обошлось. Третий мяч в ворота Давида Бичика забил Алан Дзагоев.



Итог: валидольный проход ЦСКА в раунд плей-офф, где, разумеется, оппонент будет намного сильнее, поэтому «армейцам» предстоит работать и работать.



5 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»

Спарта (Чехия) - ЦСКА (Россия) - 2:3 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Крейчи, 6; 2:0 - Фатай, 16; 2:1 - Муса, 34; 2:2 - Муса, 51; 2:3 - Дзагоев, 76.

Спарта: Бичик, Голек (Конате, 64), Намойнесу, Хибш, Ваха, Матейовски, Докал, Маречек, Фридек, Крейчи (Хушбауэр, 87), Фатай (Лафата, 54).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Дзагоев (Головин, 90+4), Еременко, Натхо (Игнашевич, 80), Муса.

Предупреждения: Фридек, 28; А. Березуцкий, 73; Хушбауэр, 89.



Удаление: Матейовски, 64.

Судья: Паоло Сильвио Маццолени (Италия).

