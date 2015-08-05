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    Лига чемпионов. ЦСКА благодаря волевой победе - в раунде плей-офф

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московскому ЦСКА пришлось проводить в гостях. Начало для нашего клуба выдалось хуже некуда. Уже в первые мгновения игры пражане пытались оккупировать владения Игоря Акинфеева, искали варианты, а на 6-й минуте вовсе забили после беззубой игры в обороне соперника. Отличился Ладислав Крейчи, который вряд ли засидится в чешском чемпионате. Минули десять минут, как вновь неуверенные действия защитников ЦСКА позволили забить Кеинде Фатаи, который поразил ворота россиян и в химкинском матче. 0:2 — настроение было совсем упадническим, если не суицидальным.

    Но тут-то и взыграл русский характер, хоть и проявили его далеко не россияне. Ахмед Муса сначала на 34-й минуте, а затем и на 51-й вернул паритет. При счете 2:2 стало дышать намного легче, а на 64-й минуте ко всем бедам «Спарты», которая видела себя уже в следующем раунде, добавилось удаление Марека Матейовски. Чех вполне мог нанести увечье Марио Фернандесу, но, по счастью, все обошлось. Третий мяч в ворота Давида Бичика забил Алан Дзагоев.

    Итог: валидольный проход ЦСКА в раунд плей-офф, где, разумеется, оппонент будет намного сильнее, поэтому «армейцам» предстоит работать и работать.
    5 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»
    Спарта (Чехия) - ЦСКА (Россия) - 2:3 (2:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Крейчи, 6; 2:0 - Фатай, 16; 2:1 - Муса, 34; 2:2 - Муса, 51; 2:3 - Дзагоев, 76.
    Спарта: Бичик, Голек (Конате, 64), Намойнесу, Хибш, Ваха, Матейовски, Докал, Маречек, Фридек, Крейчи (Хушбауэр, 87), Фатай (Лафата, 54).
    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Дзагоев (Головин, 90+4), Еременко, Натхо (Игнашевич, 80), Муса.
    Предупреждения: Фридек, 28; А. Березуцкий, 73; Хушбауэр, 89.
    Удаление: Матейовски, 64.
    Судья: Паоло Сильвио Маццолени (Италия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 21:38
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 августа 2015, 07:45

      с такой игрой в(а защитой и вратарём) в особенности,в лч делать нечего,будут кони источником халявных очков,да объектом для насмешек среди других болел

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 6 августа 2015, 02:18

      Начал матч ЦСКА плохо и уже к 16 минуте проигрывал 2-0 причем всего при этом Спарта провела 3-4 атаки, но Акинфей и защитники обложались, потом игроки Спарты успокоились перестали бегать и пресинговать за что и получили заслуженный гол после паса в разрез на Муссу, многие тут пишут что судья помог ЦСКА, но с другой стороны игроки Спарты часто нарушали правила и прямая нога на Фернандесе была, да арбитр ошибся один раз в нашу пользу что не назначил пенальти при угловом, но ведь был момент на пенальти с рукой у Спарты, потом Чехи часто нарушали на Муссе, а штрафных не было, так что считаю поделом Чехам. Болел ЦСКА с заслуженной победой поздравляю, хотя нервы попортили немножко.

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      Рейтинг: +14

      Viola 6 августа 2015, 00:06

      кони - с победой!

      1
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      Рейтинг: +26

      Br00kLyN-07 5 августа 2015, 23:54

      hu..lo... vas kavkazec vyvel v ligu 4empionov voobwe-to

      1
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > Br00kLyN-07 9 августа 2015, 23:51

      ну и что?

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 августа 2015, 23:49

      Хорошо что включил самый конец матча, с победой ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 августа 2015, 23:23

      Сначала расстроили, а уж только потом порадовали. Иногда и черноликие полезны. Коней с победой!!!

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2015, 23:21

      А Акинфеева с таким вратарством надо гнать в шею из сборной.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2015, 23:20

      Тоже болел за наших-но судья это показательно погано.Не даром Гинер летал на игру-не хочется побед таким способом.Но да Бог с ним,с победой-жаль что только таким образом.

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      Рейтинг: +10

      sem69 5 августа 2015, 22:57

      Счет и игра со временем забудуться а результат останется.Конечно хотелось бы уверенной игры и победы,но получили то что на сегодняшний момент имеем...Но не смотря не на что в команду верю и надеюсь на результат ,но без внятного усиления достигать его будет все труднее и труднее.Ну а вЛиге чемпионов это будет практически не возможно.

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      Рейтинг: +5

      nizviktor 5 августа 2015, 22:42

      Я очень болел за Коней. Но положив руку на сердце, Спарта более достойна выйти в следующий тур!!!!

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