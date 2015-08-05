Большинство экспертов верит в победу «Челси» в АПЛ

К черту чемпионат, всё решено и без этих прелюдий)
Согласно проведенному источником опросу, главным фаворитом будущего сезона АПЛ является лондонский «Челси».
Наименьшие шансы на триумф из топ-клубов имеют манчестерские коллективы.
К черту чемпионат, всё решено и без этих прелюдий)
Это только слова, главными причинами будет, правильное распределение сил по ходу сезона, длинная и качественная скамейка и работа тренера и команды как единого целого. А все остальное у всех четырех примерно одинаково.
Не эксперт. В защиту титула челсюками не верю - им банально не хватит сил, имхо. Вероятнее всего, трофей вернется в Манчестер.
думаю Ливерпуль влезет в четверку потеснив 1 из двух клубов из Манчестера. Бентеке будет тащить в каждом матче. Только вот бы ЦЗ еще бы им нормального одного.
В топ-4 даже Ливерпуль попал...
Вот вам прогноз от диванного эксперта: 1 - Челси (с меньшей вероятностью Арсенал). 2 - Арсенал (с меньшей вероятностью МЮ). 3 - МЮ (с меньшей вероятностью МС). 4 - МС.