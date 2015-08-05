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    Большинство экспертов верит в победу «Челси» в АПЛ

    Согласно проведенному источником опросу, главным фаворитом будущего сезона АПЛ является лондонский «Челси».
    Наименьшие шансы на триумф из топ-клубов имеют манчестерские коллективы.

    Источник: BBC

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    05.08.2015 20:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      denger1000 6 августа 2015, 12:32

      К черту чемпионат, всё решено и без этих прелюдий)

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      Рейтинг: +13

      Oocarasu_ 6 августа 2015, 01:34

      Это только слова, главными причинами будет, правильное распределение сил по ходу сезона, длинная и качественная скамейка и работа тренера и команды как единого целого. А все остальное у всех четырех примерно одинаково.

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 6 августа 2015, 00:10

      Не эксперт. В защиту титула челсюками не верю - им банально не хватит сил, имхо. Вероятнее всего, трофей вернется в Манчестер.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 5 августа 2015, 23:41

      думаю Ливерпуль влезет в четверку потеснив 1 из двух клубов из Манчестера. Бентеке будет тащить в каждом матче. Только вот бы ЦЗ еще бы им нормального одного.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 22:05

      В топ-4 даже Ливерпуль попал...
      Вот вам прогноз от диванного эксперта: 1 - Челси (с меньшей вероятностью Арсенал). 2 - Арсенал (с меньшей вероятностью МЮ). 3 - МЮ (с меньшей вероятностью МС). 4 - МС.

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