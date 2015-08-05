Фода: «Рубин» очень силен в атаке»

Главный тренер австрийского «Штурма» Франко Фода поделился комментариями перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против казанского «Рубина».

«На данный момент у Казани более предпочтительные шансы, есть небольшое преимущество. После первой игры наши шансы ниже. Перед игрой в Граце я оценивал шансы команд как 50 на 50. На данный момент 30 к 70 в пользу «Рубина». «Рубин» на данный момент является фаворитом. У нас остаются 30 процентов, и мы попытаемся выиграть. Всеми доступными средствами попытаемся добиться победы. В Граце была хорошая игра, но в обороне мы допустили много ошибок. На международном уровне такие ошибки не прощаются. Завтра мы должны более компактно сыграть в обороне. «Рубин» в атаке очень силен. Мы должны завтра побеждать, сыграть плотно в обороне и в то же время много атаковать. У нас есть завтра 90 минут, чтобы победить», - сказал наставник.