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    Матчем ЦСКА - «Анжи» заинтересовалось МВД

    Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин поведал о том, что центральный аппарат Министерства внутренних дел проведет проверку по факту непристойного поведения фанатов ЦСКА на матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).

    «Центральным аппаратом МВД РФ ведется проверка по инцидентам на матче ЦСКА – «Анжи». Думаю, что в этот раз данную работу правоохранительные органы доведут до конца. Мы всегда работаем в контакте с МВД. Толчком к проведению расследования послужила большая статья в прессе, которая имела резонанс. Наказание, конечно, будет носить персонализированный характер. Есть такая задача. Мы сейчас работаем над введением системы самоидентификации на стадионах, чтобы нам было достаточно просто установить лиц, которые совершают правонарушения. По всей видимости, в действиях ряда лиц есть состав преступления, который тянет на уголовную ответственность», - заявил Мейтин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2015 19:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 5 августа 2015, 23:44

      Пора давно хулиганов привлечь к уголовной и материальной ответственности.

      1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 5 августа 2015, 19:14

      А вот и Динамо к шоу подключилось

      3
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