Усманов: «Арсенал» сможет бороться за победу в Лиге чемпионов»

Один из совладельцев лондонского «Арсенала» Алишер Усманов высказал мнение, что команда готова в сезоне 2015/16 претендовать на серьезные трофеи.

«Без серьезных травм клуб будет соперничать с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Я думаю, борьба за чемпионат развернется между этими четырьмя клубами. С тем составом, который есть сейчас, если не считать одной позиции, Арсен сможет бороться и за победу в Лиге чемпионов», — заявил Усманов.