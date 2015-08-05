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    Усманов: «Арсенал» сможет бороться за победу в Лиге чемпионов»

    Один из совладельцев лондонского «Арсенала» Алишер Усманов высказал мнение, что команда готова в сезоне 2015/16 претендовать на серьезные трофеи.
    «Без серьезных травм клуб будет соперничать с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Я думаю, борьба за чемпионат развернется между этими четырьмя клубами. С тем составом, который есть сейчас, если не считать одной позиции, Арсен сможет бороться и за победу в Лиге чемпионов», — заявил Усманов.

    Источник: Goal.com

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    05.08.2015 18:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8

      jurjs 8 августа 2015, 03:36

      Да порабы уже что-нибудь взять.

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      Рейтинг: +244

      Grelas 7 августа 2015, 15:55

      Будем надеяться! Игры м/д командами "биг 4" все покажут. Желаю Арсеналу побед над всеми вышеперечисленными.)

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      Рейтинг: +26

      JevgeniN 6 августа 2015, 09:34

      Согласен! Главное БЕЗ травм. Прошлый сезон долго вкатывались и отрыв сентября от Челси сохранился до конца сезона. Сейчас команда на ходу. Я даже Рад, что Санчеса и Уилшера пока нет, т.к. в отличной форме Уолкот, АОЧ, Санти.... если венгер успеет вывести на пик формы Санчеса и Уилшера к моменту когда кто-то сдаст, то это и будет ключ к победе! Состав хорош, надо только разложиться по дистанции.

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      Рейтинг: +12

      arsen666 6 августа 2015, 03:48

      опорник нужен хороший...имхо

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      Рейтинг: +26

      JevgeniN > arsen666 6 августа 2015, 09:36

      не согласен, опорник есть - открытие прошлой второй половины сезона - Коклен!

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 5 августа 2015, 21:54

      Не считать какой позиции?

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      Рейтинг: +26

      JevgeniN > Bonduranty 6 августа 2015, 09:35

      нападающий

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 5 августа 2015, 20:04

      Истину глаголит)

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      Рейтинг: +107

      YRunner > Mr Siberian 5 августа 2015, 23:15

      Чего на Soccer не заходишь. Там всё попрежнему. Или ты на Бомбардир подсел?

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > YRunner 7 августа 2015, 20:11

      Так это сейчас два разных сайта что ли? Что-то я уже совсем запутался...

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      Рейтинг: +107

      YRunner > Mr Siberian 7 августа 2015, 22:16

      Сам ничего не понимаю)

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > YRunner 8 августа 2015, 14:08

      Перебираюсь обратно на soccer.ru)

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