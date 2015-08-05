Усманов: «Арсенал» сможет бороться за победу в Лиге чемпионов»

Да порабы уже что-нибудь взять.
Да порабы уже что-нибудь взять.
Будем надеяться! Игры м/д командами "биг 4" все покажут. Желаю Арсеналу побед над всеми вышеперечисленными.)
Согласен! Главное БЕЗ травм. Прошлый сезон долго вкатывались и отрыв сентября от Челси сохранился до конца сезона. Сейчас команда на ходу. Я даже Рад, что Санчеса и Уилшера пока нет, т.к. в отличной форме Уолкот, АОЧ, Санти.... если венгер успеет вывести на пик формы Санчеса и Уилшера к моменту когда кто-то сдаст, то это и будет ключ к победе! Состав хорош, надо только разложиться по дистанции.
Не считать какой позиции?
нападающий
Истину глаголит)
Чего на Soccer не заходишь. Там всё попрежнему. Или ты на Бомбардир подсел?
Сам ничего не понимаю)