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    Григорьянц: «Фанаты ЦСКА скандировали недопустимые вещи об «Анжи», «Спартаке» и «Амкаре»

    Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал сегодняшнее решение закрыть фанатские сектора ЦСКА в матче шестого тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, что причиной наказания явились оскорбления в адрес болельщиков «Анжи», которые фанаты «красно-синих» скандировали в матче третьего тура.
    «Все разговоры о выходках фанатов «Анжи» перед матчем ни в коей мере не оправдывают поведения фанатов ЦСКА. Оскорбления на почве происхождения – это вообще уголовное наказание. Фанаты «армейцев», к слову, скандировали недопустимые вещи не только об «Анжи», но и о «Спартаке» и «Амкаре». Мы закрыли только фанатские сектора, потому что центральные трибуны не виноваты», — заявил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 18:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 23:55

      Много проблем в российском футболе.

      0
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      Рейтинг: +14

      Viola 5 августа 2015, 22:50

      григорянц - это слово, которое вообще без рвотных реакций трудно произносить

      -1
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      Рейтинг: +149

      goga1332 5 августа 2015, 19:22

      об анжи - очень даже допустимые ))

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2015, 19:02

      Фанатов нужно приземлить. Чтобы команду поддерживали, а не вредили!

      -1
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 5 августа 2015, 18:58

      Не знаю,что было до матча,но во время трансляции звучало жёстко. ..Немного не правильно это,многие ходят с детьми,а кто-то в принципе не приемлет матерных скандирований.Фанатские разборки должны проходить за пределами стадионов,пусть даже и словесные.

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 августа 2015, 18:45

      А этот фанатские не могут пересесть на центральные трибуны

      -1
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