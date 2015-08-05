Григорьянц: «Фанаты ЦСКА скандировали недопустимые вещи об «Анжи», «Спартаке» и «Амкаре»

Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал сегодняшнее решение закрыть фанатские сектора ЦСКА в матче шестого тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, что причиной наказания явились оскорбления в адрес болельщиков «Анжи», которые фанаты «красно-синих» скандировали в матче третьего тура.

«Все разговоры о выходках фанатов «Анжи» перед матчем ни в коей мере не оправдывают поведения фанатов ЦСКА. Оскорбления на почве происхождения – это вообще уголовное наказание. Фанаты «армейцев», к слову, скандировали недопустимые вещи не только об «Анжи», но и о «Спартаке» и «Амкаре». Мы закрыли только фанатские сектора, потому что центральные трибуны не виноваты», — заявил Григорьянц.