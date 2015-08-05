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    Швед – в «Севилье» на пять лет

    Бывший полузащитник «Карпат» Марьян Швед подписал пятилетний контракт с «Севильей».
    Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Также украинская команда получит 30% суммы при последующей продаже футболиста.

    Швед будет играть за резервный состав клуба, который выступает в третьем испанском дивизионе, однако сам хавбек ставит перед собой цель играть за первую команду.
    Напомним, что ранее «Севилья» подписала еще одного украинского игрока – полузащитника Евгения Коноплянку.

    Источник: ФК «Севилья»

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    05.08.2015 18:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 5 августа 2015, 21:17

      Чтоб Конопля по родине меньше тосковал взяли Шведа - типичная тактика футбольных клубов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 5 августа 2015, 18:36

      Удачи в новом клубе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2015, 18:34

      жовто-блакитный швед..

      1
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