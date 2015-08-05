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    Дикань: «Подойдем к матчу со «Слованом» в хорошей форме»

    Вратарь «Краснодара» Андрей Дикань поделился мнением по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Слована».

    «После первого матча мы имеем перевес в два мяча, а любой перевес – всегда плюс. Это важный момент, который позволяет выйти на ответную игру уверенными в своих силах. Наш медицинский штаб делает все возможное, чтобы команда восстановилась от матча с «Ростовом». Я не сомневаюсь, что мы подойдем к игре в Братиславе в хорошей форме», - приводит слова Диканя официальный сайт краснодарского клуба.

    Напомним, что первая встречу между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.08.2015 17:58
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 5 августа 2015, 18:29

      со счетом 2:1
      ?????????

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