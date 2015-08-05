«Манчестер Сити» заинтересован в Де Брюйне

Ну такой игрок нужен наверное любому клубу, но на его месте я бы еще остался на сезон в Вольфсбурге, все таки он сделал большой вклад в то, что этот клуб будет играть в лиге чемпионов, прошел бы с ними этот новый этап своей карьеры, а потом бы уже и переезжал куда позовут, но вариант именно с Ман сити, мне кажется губительным для него, да и Сити в Европе не блещет результатами, менять шило на мыло нет смысла...
Полузащитник «Вольфсубрга» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Сообщается, что хавбек должен стать последней покупкой «горожан» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 68 миллионов евро. В приобретении футболиста также заинтересован «ПСЖ», но Де Брюйне больше нравится вариант с переездом в Англию.
В минувшем сезоне бельгиец сыграл 34 матча в немецком чемпионате, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.