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    «Манчестер Сити» заинтересован в Де Брюйне

    Полузащитник «Вольфсубрга» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

    Сообщается, что хавбек должен стать последней покупкой «горожан» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 68 миллионов евро. В приобретении футболиста также заинтересован «ПСЖ», но Де Брюйне больше нравится вариант с переездом в Англию.
    В минувшем сезоне бельгиец сыграл 34 матча в немецком чемпионате, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.

    Источник: The Guardian

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    05.08.2015 17:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 5 августа 2015, 19:35

      Ну такой игрок нужен наверное любому клубу, но на его месте я бы еще остался на сезон в Вольфсбурге, все таки он сделал большой вклад в то, что этот клуб будет играть в лиге чемпионов, прошел бы с ними этот новый этап своей карьеры, а потом бы уже и переезжал куда позовут, но вариант именно с Ман сити, мне кажется губительным для него, да и Сити в Европе не блещет результатами, менять шило на мыло нет смысла...

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      Рейтинг: +18

      AK--47 > DmitriM 6 августа 2015, 00:02

      Де Брюйне после хорошего сезона многим нужен,на него сейчас спрос высокий, понятно что конкуренция сильная в Манчестер Сити и будет сложнее пробиться в состав.

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      Рейтинг: +14

      NikGP 5 августа 2015, 18:29

      Это было бы мощным усилением для горожан, да и для самого игрока это отличный опыт!

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