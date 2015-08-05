«Манчестер Сити» заинтересован в Де Брюйне

Полузащитник «Вольфсубрга» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Сообщается, что хавбек должен стать последней покупкой «горожан» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 68 миллионов евро. В приобретении футболиста также заинтересован «ПСЖ», но Де Брюйне больше нравится вариант с переездом в Англию.

В минувшем сезоне бельгиец сыграл 34 матча в немецком чемпионате, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.