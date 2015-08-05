ЦСКА проведет матч с «Ростовом» без фанатов

Это можно считать поощрением! Где логика??? Подонки при любом раскладе будут на стадионе
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА дисквалификацией фанатских секторов на один домашний матч.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА дисквалификацией фанатских секторов на один домашний матч.
Это можно считать поощрением! Где логика??? Подонки при любом раскладе будут на стадионе
Терпение видать лопнуло у болельщиков Анжи , до сих пор терпели. А это наказание вряд ли поможет. Ша фанаты еше себя в Европе не "показали"
Сиэска моускоуский в пердив! Потому что они позор России в еврокубках!
Боюсь повториться, но ГинерВСЕ купил
терпимо...
Ну вот опять началось. Опять ЦСКА всё прощают. Когда болельщики Великого Зенита, в том числе и Гулливер, выбежали на поле защищать Зенитовских игроков от устроивших драку игроков Динамо, так Зениту технарь влепили. Так и ЦСКА тогда технарь положен, так как расизм и национализм неприемлем на территории РФ. Или кони себя дикими хохлами возомнили?
зашей пукан, петардоносец.
мало, сослать в пердив цыску