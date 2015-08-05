ЦСКА проведет матч с «Ростовом» без фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА дисквалификацией фанатских секторов на один домашний матч.

«Сектора Б1, Б2, Б3, Д1, Д2, Д3 «Арены Химки» будут закрыты для допуск зрителей на матче чемпионата России ЦСКА – «Ростов», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.