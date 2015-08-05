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    ЦСКА проведет матч с «Ростовом» без фанатов

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА дисквалификацией фанатских секторов на один домашний матч.

    «Сектора Б1, Б2, Б3, Д1, Д2, Д3 «Арены Химки» будут закрыты для допуск зрителей на матче чемпионата России ЦСКА – «Ростов», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
    Наказание вызвано оскорбительными скандированиями болельщиков во время матча с «Анжи» (1:0).

    Источник: ТАСС

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    05.08.2015 16:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 5 августа 2015, 19:49

      Это можно считать поощрением! Где логика??? Подонки при любом раскладе будут на стадионе

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 5 августа 2015, 18:42

      Терпение видать лопнуло у болельщиков Анжи , до сих пор терпели. А это наказание вряд ли поможет. Ша фанаты еше себя в Европе не "показали"

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 5 августа 2015, 18:27

      Сиэска моускоуский в пердив! Потому что они позор России в еврокубках!

      0
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      Рейтинг: +10

      Пиво 5 августа 2015, 18:04

      Боюсь повториться, но ГинерВСЕ купил

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +826

      Grag 5 августа 2015, 17:57

      правильно,нужны более строгие наказания(для всех клубов).

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2015, 17:52

      терпимо...

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 августа 2015, 17:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вот опять началось. Опять ЦСКА всё прощают. Когда болельщики Великого Зенита, в том числе и Гулливер, выбежали на поле защищать Зенитовских игроков от устроивших драку игроков Динамо, так Зениту технарь влепили. Так и ЦСКА тогда технарь положен, так как расизм и национализм неприемлем на территории РФ. Или кони себя дикими хохлами возомнили?

      -4
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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Зенит 2015 5 августа 2015, 17:51

      зашей пукан, петардоносец.

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > RIR68 5 августа 2015, 20:02

      Петарды Шунин проносил, поэтому его жена и бросила. Кстати хлопушки, которые проносил Шунин, сам и бросал себе под ноги. Это вся страна видела.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 5 августа 2015, 17:43

      мало, сослать в пердив цыску

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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 5 августа 2015, 17:26

      0
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      Рейтинг: +5

      ZlobaDay 5 августа 2015, 17:15

      бред какой то....всегда такое кричат,неважно кто какой команды.бред. Скоро за "Москва без мяса" будут очков лишать

      -1
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      Рейтинг: +45

      civilist > ZlobaDay 5 августа 2015, 17:20

      Аморальное поведение не должно быть нормой в обществе, а тем более в спорте.

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