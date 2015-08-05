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    Гетце: «Скоро мое будущее прояснится»

    Полузащитник "Баварии" Марио Гетце прокомментировал слухи по поводу возможного перехода в другой клуб.

    "Стоит признать, что два последних года были довольно непростыми для меня. Посмотрим, что будет дальше. Все станет ясно, если Гвардиола начнет чаще говорить со мной. Сейчас мне остается только ждать", - цитирует хавбека Sky Sports.

    Напомним, что в прошлом сезоне футболист провел 32 матча в немецком чемпионате, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

    Источник: Skysports

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    05.08.2015 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 17:19

      Гетце довольно своеобразный игрок, к нему нужен в футбольном плане особый подход.

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