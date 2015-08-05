Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Педро близок к переходу в «МЮ»

    Нападающий «Барселоны» Педро близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что сам испанец попросил руководство каталонского клуба отпустить его в Англию. «Красные дьяволы» планируют продать полузащитника Анхеля Ди Марию, после чего потратить часть средств на трансфер форварда.
    Напомним, что в минувшем сезоне Педро провел 17 матчей в Испанской Примере, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2015 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 5 августа 2015, 22:19

      Не хочу этого трансфера, но если купят то и фиг с ним: мне не нравится Педро, но стоит признать - он отлично подойдет для взлома автобусов. Да и к роли запасного привык)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      NikGP 5 августа 2015, 18:34

      Это будет лучше для него. В Барсе он в основном сидел на скамейке, а в МЮ у него будет шанс развиваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:28

      Но сейчас честно говоря он нужен клубу, достаточно сильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:28

      Неплохой джокер.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11