Педро близок к переходу в «МЮ»

Нападающий «Барселоны» Педро близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что сам испанец попросил руководство каталонского клуба отпустить его в Англию. «Красные дьяволы» планируют продать полузащитника Анхеля Ди Марию, после чего потратить часть средств на трансфер форварда.

Напомним, что в минувшем сезоне Педро провел 17 матчей в Испанской Примере, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.