Педро близок к переходу в «МЮ»

Не хочу этого трансфера, но если купят то и фиг с ним: мне не нравится Педро, но стоит признать - он отлично подойдет для взлома автобусов. Да и к роли запасного привык)
Нападающий «Барселоны» Педро близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что сам испанец попросил руководство каталонского клуба отпустить его в Англию. «Красные дьяволы» планируют продать полузащитника Анхеля Ди Марию, после чего потратить часть средств на трансфер форварда.
Напомним, что в минувшем сезоне Педро провел 17 матчей в Испанской Примере, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.