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    ЦСКА будет ловить соперника на контратаках, уверен Попов

    Известный в прошлом защитник пермского "Амкара" Алексей Попов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" накануне ответного матча ЦСКА со "Спартой" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов рассказал, как красно-синие будут добиваться успеха.
    «Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание к первом поединке. "Спарта" будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать. Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата", отметил Попов.
    Полное интервью Попова можно прочитать по этой ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 14:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +152

      ren888888 5 августа 2015, 18:58

      Сиэска это нубофутболеры высшей гильдии и позор России!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2015, 16:33

      Не, 1-2 будет...)))

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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:32

      Ему лучше знать.Футболисты и тренера не всегда, но часто лучше разбираются в футболе, так как знакомы с спецификой футбола с его особенностями.

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 5 августа 2015, 15:03

      Очень спорно. Здесь надо спросить: А кому нужно забивать "коням" нашим или чехам?) Так что, как-раз Спарта наоборот может 2-м номером сыграть и ловить наших на контр-атаках.

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