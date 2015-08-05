Сиэска это нубофутболеры высшей гильдии и позор России!
Известный в прошлом защитник пермского "Амкара" Алексей Попов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" накануне ответного матча ЦСКА со "Спартой" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов рассказал, как красно-синие будут добиваться успеха.
«Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание к первом поединке. "Спарта" будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать. Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата", отметил Попов.
Полное интервью Попова можно прочитать по этой ссылке.