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    Моуринью: «Тренер не должен пожимать руку другому, если не хочет этого»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации после матча за Суперкубок Англии, когда он не пожал руку наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру.

    «Не стоит раздувать произошедшее. Когда вы идете по улице, то не здороваетесь с каждым встречным. Во время Суперкубка я думал совершенно о другом: о матче, команде, победе, стадионе. Не думаю, что тренер должен пожимать руку другому, если не хочет этого», - цитирует португальского тренера Sky Sports.

    Источник: Skysports

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    05.08.2015 13:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      miramax_max 7 августа 2015, 05:11

      Пожав руку Венгер посмотрит в глаза... Подумал Жозе, а там страх и не понимания! Нет. Этого нельзя показывать весь сезон в переди....

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 5 августа 2015, 21:30

      Неадекват-100%

      1
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 5 августа 2015, 19:58

      У Моуринью напрочь отсутствует тренерский кодекс чести.

      1
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      Рейтинг: +33

      piper65 5 августа 2015, 15:10

      он, конечно, пижон каких еще поискать. но - тренер от бога, этого не отнять

      1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 > piper65 5 августа 2015, 16:09

      Интересные у них взаимоотношения с Венгером.

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 5 августа 2015, 14:44

      Но это все равно неуважение

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2015, 14:30

      Мнение массажиста..

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 августа 2015, 13:51

      Так-то оно так, но со стороны Моуринью было бы правильнее признать ошибочность своих слов в адрес Венгера, который смог его переиграть.

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      Рейтинг: +224

      Ele13 > Freyk 5 августа 2015, 14:00

      Согласна, Жозе следовало проявить уважение, но он видимо был очень зол после проигрыша.

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