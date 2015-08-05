Моуринью: «Тренер не должен пожимать руку другому, если не хочет этого»

Пожав руку Венгер посмотрит в глаза... Подумал Жозе, а там страх и не понимания! Нет. Этого нельзя показывать весь сезон в переди....
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации после матча за Суперкубок Англии, когда он не пожал руку наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру.
«Не стоит раздувать произошедшее. Когда вы идете по улице, то не здороваетесь с каждым встречным. Во время Суперкубка я думал совершенно о другом: о матче, команде, победе, стадионе. Не думаю, что тренер должен пожимать руку другому, если не хочет этого», - цитирует португальского тренера Sky Sports.