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    Алвес забрал себе номер Хави в «Барсе»

    Стали известны игровые номера футболистов «Барселоны» на сезон 2015/2016, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

    Бразильский защитник Даниэль Алвес сменил номер с 22-го на 6-ой, который ранее носил ветеран сине-гранатовых Хави. По окончании минувшего сезона испанец покинул «Барселону», перейдя в «Аль-Садд».

    Новички команды полузащитни Арда Туран и защитник Алекс Видаль пока остаются без номеров, поскольку не могут быть заявлены клубом до января 2016 года, остальные игроки «Барсы» менять номера не стали.
    Напомним, что Алвес носил 22-ой номер в честь бывшего защитника «Барселоны» Эрика Абидаля.

    Источник: ФК «Барселона»

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    05.08.2015 13:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      барса... 5 августа 2015, 16:54

      лучше 22 чем 6 он же заштник

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:38

      Могли и другому дать.Хотя Алвес многое сделал для клуба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      95kg 5 августа 2015, 15:16

      Пришел и играл сразу под номером 20, затем сменил на 2, после чего в честь друга на 22, и наконец номер 6! парниша 4 раз номер меняет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 5 августа 2015, 14:42

      Теперь будет носить шестой номер в честь Хави

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 5 августа 2015, 14:30

      Не вижу смысла менять номера, но я думаю Алвес на это имеет право.

      -1
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 5 августа 2015, 14:16

      А что они без практики игровой будут?6 номер,не привычно

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 августа 2015, 13:43

      Туран и Видаль не будут играть до января что ли, раз нельзя заявлять?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes > mdu86 5 августа 2015, 14:39

      да, именно так

      -1
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