Алвес забрал себе номер Хави в «Барсе»

Стали известны игровые номера футболистов «Барселоны» на сезон 2015/2016, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Бразильский защитник Даниэль Алвес сменил номер с 22-го на 6-ой, который ранее носил ветеран сине-гранатовых Хави. По окончании минувшего сезона испанец покинул «Барселону», перейдя в «Аль-Садд».



Новички команды полузащитни Арда Туран и защитник Алекс Видаль пока остаются без номеров, поскольку не могут быть заявлены клубом до января 2016 года, остальные игроки «Барсы» менять номера не стали.

Напомним, что Алвес носил 22-ой номер в честь бывшего защитника «Барселоны» Эрика Абидаля.