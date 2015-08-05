Бенатиа: «В первый раз слышу об интересе «Ювентуса»

Защитник «Баварии» и сборной Марокко Мехди Бенатиа прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус».





"Я ничего не слышал об интересе со стороны "Ювентуса“. Не слежу за подобными вещами, ведь у меня действующий контракт с "Баварией“, который рассчитан на пять лет, здесь я счастлив. Но за итальянским чемпионатом я тоже слежу. Там собрано множество отличных игроков", — приводит слова защитника Sky Sports Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне Бенатиа провёл в бундеслиге 15 матчей и забил 1 гол.