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    Бенатиа: «В первый раз слышу об интересе «Ювентуса»

    Защитник «Баварии» и сборной Марокко Мехди Бенатиа прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ювентус».

    "Я ничего не слышал об интересе со стороны "Ювентуса“. Не слежу за подобными вещами, ведь у меня действующий контракт с "Баварией“, который рассчитан на пять лет, здесь я счастлив. Но за итальянским чемпионатом я тоже слежу. Там собрано множество отличных игроков", — приводит слова защитника Sky Sports Italia.
    Напомним, что в прошлом сезоне Бенатиа провёл в бундеслиге 15 матчей и забил 1 гол.

    Источник: Skysports

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    05.08.2015 12:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:49

      Бенатиа пришел в Баварию из-за интереса Гвардиолы в приобретении центрального защитника.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 5 августа 2015, 14:30

      И в последний..Сикейра уже пришел на позицию левого латераля.

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