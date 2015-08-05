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    В пятницу «Лион» и киевское «Динамо» проведут переговоры по Бельханда

    В ближайшую пятницу в Монако состоится встреча президентов «Лиона» Жана-Мишеля Оласа и «Динамо» Игоря Суркиса по вопросу возможного переезда во Францию полузащитника «бело-голубых» Юнеса Бельханда.


    Впрочем, источник отмечает, что французы вряд ли смогут выложить за марокканца круглую сумму, на которой настаивает «Динамо», ведь планируют приобрести у московского «Динамо» полузащитника Матье Вальбуэна.Однако сообщений об отмене запланированной встречи президентов нет.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    05.08.2015 11:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23

      Трувор 5 августа 2015, 13:20

      Зачем "Лиону" двое центральных атакующих полузащитника? И Вальбуэна и Бельханда.. Многовато

      0
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > Трувор 5 августа 2015, 13:30

      2х может и не возьмут...переговорят,сравнят,прикинут...)

      -1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 > Трувор 5 августа 2015, 16:56

      Лион усиляется для того чтобы конкурировать в чемпионате Франции. Динамо раскупают после удачного сезона в Лиге Европы.

      0
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > AK--47 5 августа 2015, 16:57

      Соглашусь...)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 5 августа 2015, 12:34

      Вальцман вечно пьян как скот,и Roshen не продаёт,
      где горячая вода?!!!...уезжаю...Бельханда

      1
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу > FIFA2 5 августа 2015, 12:42

      Ты за своим ботоксным лилипутом следи, а то попалит всю еду - будешь ягель жрать

      -1
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > gооdbуegооdbоу 5 августа 2015, 12:47

      О...креативный Киевский блогер Алекс?...аффтар 'разговоров с футбольными памятниками'?..и 'моя жизнь и прочие недоразумения'?...

      0
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > gооdbуegооdbоу 5 августа 2015, 12:58

      Ты зачем неньку развалил,сфинктер ты рваный?

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 5 августа 2015, 12:19

      Больно активен Лион. Походу Лаказетта точно продадут

      0
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