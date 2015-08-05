В пятницу «Лион» и киевское «Динамо» проведут переговоры по Бельханда

В ближайшую пятницу в Монако состоится встреча президентов «Лиона» Жана-Мишеля Оласа и «Динамо» Игоря Суркиса по вопросу возможного переезда во Францию полузащитника «бело-голубых» Юнеса Бельханда.



Впрочем, источник отмечает, что французы вряд ли смогут выложить за марокканца круглую сумму, на которой настаивает «Динамо», ведь планируют приобрести у московского «Динамо» полузащитника Матье Вальбуэна.Однако сообщений об отмене запланированной встречи президентов нет.