«Ливерпуль» возобновил интерес к Лаказетту

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт может перейти в «Ливерпуль». Форвард отказывается подписывать новое соглашение со своим клубом, после чего руководством «Лиона» был поставлен ультиматум. Игрок должен либо подписать новое соглашение, либо перейти в другую команду.

В связи с этим в «Ливерпуле» возобновили интерес к форварду и готовы сделать предложение, но только после продажи Марио Балотелли, на которого претендуют «Фиорентина» и «Лацио».