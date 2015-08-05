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    «Ливерпуль» возобновил интерес к Лаказетту

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт может перейти в «Ливерпуль». Форвард отказывается подписывать новое соглашение со своим клубом, после чего руководством «Лиона» был поставлен ультиматум. Игрок должен либо подписать новое соглашение, либо перейти в другую команду.

    В связи с этим в «Ливерпуле» возобновили интерес к форварду и готовы сделать предложение, но только после продажи Марио Балотелли, на которого претендуют «Фиорентина» и «Лацио».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2015 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:58

      К Лаказетту у многих клубов интерес. Неслабо он провел прошедший сезон.

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