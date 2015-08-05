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    Петржела: «С такой защитой ЦСКА не сможет играть в Лиге чемпионов»

    Бывший тренер «Зенит» Властимил Петржела оценил шансы «Спарты» и ЦСКА на проход в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    «В ответном матче пражанам достаточно будет ничьей 0:0 или 1:1, но на такой исход они играть не смогут, потому что ЦСКА обязательно забьет. Но ЦСКА нужно работать над игрой в обороне.

    В этом матче сможет появиться лучший бомбардир "Спарты" Лафата, который не играл в Москве. И это будет большим усилением для хозяев. Потому что этот футболист способен забивать и головой, и ногами. Очень сильный бомбардир, несколько раз становился лучшим в Чехии. Думаю, это будет единственное изменение, в остальном состав будет таким же, как в Москве.

    Армейцам непременно нужно забивать, а атака у них, как я уже сказал, очень хорошая. Вспомните матч в Москве – перед воротами, перед штрафной "Спарты" группа атаки играла очень быстро – и пражане не знали, что нужно делать. Поэтому в ответном матче, при условии хорошей игры в обороне, у ЦСКА есть шанс забивать в своих быстрых контратаках. Но скажу вам прямо: "Спарта" ждет от армейцев именно такого футбола. Тренер этой команды, мой хороший друг Щасны – совсем не дурак и все понимает.

    В Чехии шансы команд расценивают, как 50 на 50. Но я лично думаю, что "Спарта" пройдет дальше. ЦСКА хорошая команда, но с такой защитой они не смогут играть в Лиге чемпионов», - сказал Петржела.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 11:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 5 августа 2015, 23:48

      Властимил ошибся.

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      Рейтинг: +26

      Coach Sam 5 августа 2015, 14:56

      Слуцкий все "порешает" ! И ЦСКА пройдет дальше !

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 5 августа 2015, 14:43

      С обороной давно решать надо... Или до 50 лет они играть будут

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      Рейтинг: +18

      AK--47 > rifcenter вернулся 5 августа 2015, 17:26

      У нас в стране недооценивают такие команды из той же Чехии и даже значительно сильнее наверное оценить не могут, игры в том же чемпионате вынуждают неправильно оценивать российские команды. Петржела не раз разбирал ЦСКА, хоть и в прошлом должен знать о чем говорит. Хотя у ЦСКА конечно немалые шансы на то чтобы выиграть.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 августа 2015, 14:14

      У чехов кишка тонка.

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