Петржела: «С такой защитой ЦСКА не сможет играть в Лиге чемпионов»

Бывший тренер «Зенит» Властимил Петржела оценил шансы «Спарты» и ЦСКА на проход в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«В ответном матче пражанам достаточно будет ничьей 0:0 или 1:1, но на такой исход они играть не смогут, потому что ЦСКА обязательно забьет. Но ЦСКА нужно работать над игрой в обороне.



В этом матче сможет появиться лучший бомбардир "Спарты" Лафата, который не играл в Москве. И это будет большим усилением для хозяев. Потому что этот футболист способен забивать и головой, и ногами. Очень сильный бомбардир, несколько раз становился лучшим в Чехии. Думаю, это будет единственное изменение, в остальном состав будет таким же, как в Москве.



Армейцам непременно нужно забивать, а атака у них, как я уже сказал, очень хорошая. Вспомните матч в Москве – перед воротами, перед штрафной "Спарты" группа атаки играла очень быстро – и пражане не знали, что нужно делать. Поэтому в ответном матче, при условии хорошей игры в обороне, у ЦСКА есть шанс забивать в своих быстрых контратаках. Но скажу вам прямо: "Спарта" ждет от армейцев именно такого футбола. Тренер этой команды, мой хороший друг Щасны – совсем не дурак и все понимает.



В Чехии шансы команд расценивают, как 50 на 50. Но я лично думаю, что "Спарта" пройдет дальше. ЦСКА хорошая команда, но с такой защитой они не смогут играть в Лиге чемпионов», - сказал Петржела.