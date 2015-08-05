Бабаев: «Думбия – приоритетный вариант для ЦСКА»

БАБАЙ!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в случае прохода команды в групповую стадию Лиги чемпионов, армейцев пополнят два новых футболиста.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в случае прохода команды в групповую стадию Лиги чемпионов, армейцев пополнят два новых футболиста.
БАБАЙ!
Хорошо бы вернуть носорога.
Думбия может усилить многие команды.
Жо, Олич, Вагнер... И Думбия из этой серии, очень нужен!!! Еще бы кого то типа Карвалье и Красича... А по большому счету много менять надо двух цз пора менять...
а как же чемпионат России?
вот если пройдём то купим !!!!!!!!!!!!?????????????? это что ещё за условия????
это надо делать было ещё раньше !!!!!!!!!!!!!
Хотел бы посмотреть на двух других новичков. Так что удачи ЦСКА
Да абсолютно нормально... Учитывая конечно что за Барбозу даже 15 миллионов мало,а Евгений Леннорович столько денег не тратит.
А что Слуцкий плохой тренер? Денег много не тратит, команда играет в еврокубках, атмосфера в коллективе хорошая, состав приличный, команда всегда борется за победу в чемпионате!
А кто сказал что Слуцкий плохой тренер?)))конечно нет,но играя с Мусой в центре нападения Цска теряет сильного флангового игрока,да и Муса мне кажется комфортнее себя чувствует именно на фланге(вспомните чемпионат мира в Бразилии).На Страндсберга пока рано рассчитывать ещё молод,но то что у парня потенциал огромный видно было по концовке прошлого сезона.Поэтому Думбия самый оптимальный вариант,я думаю. Хотя многие и не согласятся скажут, что нужно купить кого-нибудь наконец таки...
Согласен и вообще то что Муса мечется то в атаке то на фланге прогресировать он будет медленно, фланг это его место
Приоритетный вариант для ЦСКА уже пять лет - ТРЕНЕР!!! И Евгений Ленорович должен это понимать, если подсчитывает свои финансовые потери от участии ЦСКА в Лиге Чемпионов и Лиге Европы все эти годы.