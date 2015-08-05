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    Бабаев: «Думбия – приоритетный вариант для ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в случае прохода команды в групповую стадию Лиги чемпионов, армейцев пополнят два новых футболиста.

    «Переход в ЦСКА Сейду Думбия будет зависеть от результата матча со «Спартой»? Он будет зависеть от того, как будут складываться переговоры по другим футболистам. Если команда пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов, ЦСКА могут пополнить два новичка. Если не пробьется – речь, скорее всего, будет идти об одном новобранце.
    Думбия, конечно, приоритетный вариант нападающего для ЦСКА. Сейду не нужно времени на адаптацию. Это человек, который способен решить исход любого матча. Это более эффективный вариант с точки зрения КПД», — сказал Бабаев

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2015 10:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 августа 2015, 13:28

      БАБАЙ!

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 5 августа 2015, 18:46

      Хорошо бы вернуть носорога.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:16

      Думбия может усилить многие команды.

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 5 августа 2015, 14:46

      Жо, Олич, Вагнер... И Думбия из этой серии, очень нужен!!! Еще бы кого то типа Карвалье и Красича... А по большому счету много менять надо двух цз пора менять...

      1
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 5 августа 2015, 13:14

      а как же чемпионат России?

      0
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 5 августа 2015, 12:46

      вот если пройдём то купим !!!!!!!!!!!!?????????????? это что ещё за условия????
      это надо делать было ещё раньше !!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 5 августа 2015, 12:05

      Хотел бы посмотреть на двух других новичков. Так что удачи ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +20

      i_am_alive 5 августа 2015, 11:58

      Да абсолютно нормально... Учитывая конечно что за Барбозу даже 15 миллионов мало,а Евгений Леннорович столько денег не тратит.

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs > i_am_alive 5 августа 2015, 12:42

      А что Слуцкий плохой тренер? Денег много не тратит, команда играет в еврокубках, атмосфера в коллективе хорошая, состав приличный, команда всегда борется за победу в чемпионате!

      3
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      Рейтинг: +20

      i_am_alive > Nayturs 5 августа 2015, 13:02

      А кто сказал что Слуцкий плохой тренер?)))конечно нет,но играя с Мусой в центре нападения Цска теряет сильного флангового игрока,да и Муса мне кажется комфортнее себя чувствует именно на фланге(вспомните чемпионат мира в Бразилии).На Страндсберга пока рано рассчитывать ещё молод,но то что у парня потенциал огромный видно было по концовке прошлого сезона.Поэтому Думбия самый оптимальный вариант,я думаю. Хотя многие и не согласятся скажут, что нужно купить кого-нибудь наконец таки...

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > i_am_alive 5 августа 2015, 14:49

      Согласен и вообще то что Муса мечется то в атаке то на фланге прогресировать он будет медленно, фланг это его место

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2015, 10:42

      Приоритетный вариант для ЦСКА уже пять лет - ТРЕНЕР!!! И Евгений Ленорович должен это понимать, если подсчитывает свои финансовые потери от участии ЦСКА в Лиге Чемпионов и Лиге Европы все эти годы.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > cska-62 5 августа 2015, 10:58

      И чем это интересно, Ленорыча Лёня может не устраивать? )))

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL > cska-62 5 августа 2015, 18:51

      Хватит ныть на всех ветках о слабости тренера ЦСКА!Слуцкий на данный момент САМЫЙ СИЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ!Скажи кто еще кроме него с более чем скромным бюджетом способен давать такой результат?

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SHMEL 5 августа 2015, 19:26

      Черчесов с куда более слабым и несыгранным составом в прошлом сезоне куда лучше выступил в Европе! Не говоря уже о том, что у него команда ИГРАЛА В ФУТБОЛ, а не вымучивала очки!

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