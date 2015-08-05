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    Боков: «ЦСКА выиграет – это однозначно»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков уверен в победе московской команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты».

    «В Праге ЦСКА выиграет - это однозначно. Что касается «Спарты», мне эта команда очень понравилась в первом матче, они не испугались ЦСКА и продемонстрировали в центре поля такую же игру, как у армейцев: и плотно, и в то же время раскованно, судя по тому, какие передачи проходили в центре поля. Что касается ЦСКА, то Леонид Викторович сделает правильные ходы в плане тактических задумок, у него это хорошо получается. Тем более с теми же соперниками. Все будет нормально», - сказал Боков.

    Источник: Р-Спорт

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    05.08.2015 10:07
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