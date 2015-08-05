Степаненко: «Должны добыть положительный для нас результат.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко на предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Фенербахче" поделился ожиданиями от предстоящей встречи.



«В первом матче играли осторожно, чтобы уберечь свои ворота, чтобы получить приемлемый результат и чтобы дома иметь предпосылки для успеха. Завтра будем играть только на победу.

Мы имели достаточно времени для восстановления и отдыха, не хотели отвлекаться; ответственно готовились к этому матчу, потому что все понимают его важность. Мы должны выполнить все предматчевые установки и добыть положительный для нас результат.



Во Львове в Лиге чемпионов, к счастью, нас поддерживают. Завтра ждем полный стадион, который будет нас поддерживать и помочать», - сказал Степаненко.