Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Степаненко: «Должны добыть положительный для нас результат.

    Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко на предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Фенербахче" поделился ожиданиями от предстоящей встречи.


    «В первом матче играли осторожно, чтобы уберечь свои ворота, чтобы получить приемлемый результат и чтобы дома иметь предпосылки для успеха. Завтра будем играть только на победу.
    Мы имели достаточно времени для восстановления и отдыха, не хотели отвлекаться; ответственно готовились к этому матчу, потому что все понимают его важность. Мы должны выполнить все предматчевые установки и добыть положительный для нас результат.

    Во Львове в Лиге чемпионов, к счастью, нас поддерживают. Завтра ждем полный стадион, который будет нас поддерживать и помочать», - сказал Степаненко.

    Источник: UA-Футбол

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2015 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11