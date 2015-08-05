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    Бубнов: «Видели, с какими песнями Игнашевич улетал?»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Спартой.

    «ЦСКА оптимизма не внушает, и фаворитом является «Спарта». ЦСКА позволяет создавать у своих ворот слишком много моментов. Видели, как на замахах убирали Игнашевича, с какими песнями он там улетал? А оборона считается стабильной. И самое главное – нет нападающих. Но 2:2 это не приговор. Это же не значит, что ЦСКА проиграет обязательно.

    Обратите внимание на оценку игру тренером «Спарты». Он сказал после первого матча, что слишком многое позволяли сопернику, надо не дать так много создать. ЦСКА должен серьезно готовиться. «Спарта» играла на равных весь матч, нельзя сказать, что чехам подфартило.

    Вернблум сейчас практически третий центральный защитник. Да, он там «убивает», но играет грязно. И он не созидатель, атаку быстро начать не может, отдает назад-поперек. И если начинается прессинг, Еременко в отборе не супер. Просто их не нагружают в чемпионате России. Вышли – и все их болячки сразу вылезли. Говорят, нет замены Игнашевичу… Но сейчас Кобелев выпускает Морозова, и тот играет блестяще! Это говорит о том, что просто не искали новичков, с ними не работали» - сказал Бубнов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2015 08:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2015, 14:42

      В"..бал с утра да попутал чем с вечера..

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > shinnik 5 августа 2015, 17:59

      Мы за Спарту.

      0
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      Рейтинг: +20

      i_am_alive 5 августа 2015, 14:39

      На самом деле в чём то прав Бубнов...Не мне судить конечно но может быть стоит хотя бы в чемпионате дать шанс Васину например...Всё таки возраст дело такое. Да и Алексей Березуцкий добротный центральный защитник возможно стоит такую пару попробовать...

      0
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      Рейтинг: +46

      DaBomb 5 августа 2015, 11:21

      для 'эксперда' Бубнов нормально прогнозит,хоть и умник,на sportboxe есть его статистика,например в 1м туре ЧР он угадал 3и счёта из 8и не считая исходов и тоталов...а для ЦСКА проблема возвращение Лафаты,капитан и главный нап Спарты снова забил в последнем туре(в прошлом сезоне 20 мячей в CZL).по кэфам ЦСКА пока чуть фаворит,но боюсь что Спарта просто возьмёт дисциплиной,которой у неё побольше...

      2
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      Рейтинг: -100

      серИт > DaBomb 5 августа 2015, 11:52

      е5 бубнова

      -2
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 5 августа 2015, 10:13

      Странный он, этот псевдонедоэксперт Сашок Бубнов...Пока что большая часть его прогнозов не сбывается,вот бы и сейчас так...

      -3
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      Рейтинг: +43

      nice > SHMEL 5 августа 2015, 10:46

      Не сбывается потому что он старается плясать от логики. А даже по статистике букмекеров 30% фаворитов проигрывают. Масса матчей идет просто от удачи, потому как по логике игры команды равные. Самое неблагодарное давать прогнозы на футбол. По статистике буков только 2% реально зарабатывают на матчах, но они свои прогнозы не светят.

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      Рейтинг: -100

      серИт > nice 5 августа 2015, 11:52

      надо работать а не играть, а то так и родину на кон поставите

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 5 августа 2015, 09:39

      Саня жжёт не по детски!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2015, 09:36

      Люблю прогнозы Шурика... Обычно не сбываются...)))

      -2
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      Рейтинг: +6295

      порт 5 августа 2015, 09:29

      Чувствуется в Бубнове "патриотизм".

      -1
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 5 августа 2015, 09:16

      сыграл он обыкновенно просто гол забил

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2015, 09:06

      Морозов - умничка, перспективный защитник, но он сыграл только ОДИН матч! Вот когда он на одном уровне отыграет хотя бы половину сезона, вот тогда можно о чём-то определённо говорить... Вот только с молодыми защитниками такое бывает редко даже в серьёзных европейских клубах.

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > cska-62 5 августа 2015, 11:16

      Это правда. Вот где "молодой" защитник Виктор Васин, на которого столько надежд возлагалось лет 5-6 назад ? "Вернулся из аренды". А уже осенью ему ... 27, вполне себе почти ветеран...

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      Рейтинг: +20

      i_am_alive > cska-62 5 августа 2015, 14:41

      Полностью согласен,вспомнить сколько таких центральных защитников было которых сразу прочили на замену в сборную Игнашевичу и Березуцкому,и никого не осталось...Бурлак - Беляев помню была при Коусэйру связка в Локо,и что стало потом...

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