Бубнов: «Видели, с какими песнями Игнашевич улетал?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Спартой.





«ЦСКА оптимизма не внушает, и фаворитом является «Спарта». ЦСКА позволяет создавать у своих ворот слишком много моментов. Видели, как на замахах убирали Игнашевича, с какими песнями он там улетал? А оборона считается стабильной. И самое главное – нет нападающих. Но 2:2 это не приговор. Это же не значит, что ЦСКА проиграет обязательно.



Обратите внимание на оценку игру тренером «Спарты». Он сказал после первого матча, что слишком многое позволяли сопернику, надо не дать так много создать. ЦСКА должен серьезно готовиться. «Спарта» играла на равных весь матч, нельзя сказать, что чехам подфартило.



Вернблум сейчас практически третий центральный защитник. Да, он там «убивает», но играет грязно. И он не созидатель, атаку быстро начать не может, отдает назад-поперек. И если начинается прессинг, Еременко в отборе не супер. Просто их не нагружают в чемпионате России. Вышли – и все их болячки сразу вылезли. Говорят, нет замены Игнашевичу… Но сейчас Кобелев выпускает Морозова, и тот играет блестяще! Это говорит о том, что просто не искали новичков, с ними не работали» - сказал Бубнов.