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    Гвардиола: «Киммих войдет в число лучших немецких футболистов»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о причинах стычки с полузащитником «Милана» Найджелом де Йонгом в рамках товарищеского турнира «Ауди Кап». Наставник хозяев остался недоволен грубой игрой голландца, против игрока своей команды 20-летнего Джошуа Киммиха, полсе чего талантливого футболиста пришлось заменить.

    «Сказал Де Йонгу, что расстроен из-за травмы Киммиха. Парень не сможет сыграть в финале с «Реалом» и, скорее всего, выбыл куда на более длительный срок. В следующие десять лет Джошуа войдёт в число лучних немецких футболистов», - объяснил Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    05.08.2015 08:07
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